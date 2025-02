Adrián Romero, alcalde encargado de Maracaibo: “Rafael Ramírez no está muerto, tampoco ha renunciado”

El alcalde encargado de Maracaibo, Adrián Romero, ya cuenta con 127 días en el cargo tras la arbitraria detención de Rafael Ramírez Colina, mandatario local elegido por los marabinos. Romero dijo que no se puede decretar una vacante absoluta, porque sobre Ramírez Colina no hay una sentencia firme.

Romero fijó su posición sobre el tema, debido a que la semana pasada concejales del Bloque de Patria dijeron que entregarán un documento ante la Cámara Municipal de Maracaibo, en el cual solicitan decretar la vacante absoluta de Rafael Ramírez Colina.

?”Hasta ahorita no hay ningún supuesto para que se declare la vacante absoluta en el municipio Maracaibo. Mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos al frente, cumpliendo funciones como alcalde encargado de la ciudad, haciendo gestión día a día. Además, ese es un tema exclusivo del Concejo Municipal de Maracaibo, que tendrá que decidir a su debido momento. Hasta ahorita, no hay ninguna causal”, declaró Romero.

Detalló que a inicio de este año se realizó un estudio de opinión sobre la gestión de la Alcaldía de Maracaibo, y que el 70 % de los consultados aceptan y reconocen los alcances y logros de Rafael Ramírez.

?”Rafael Ramírez no está muerto, Rafael Ramírez no ha renunciado, Rafael Ramírez no está imposibilitado por ningún informe médico y, además, no está sentenciado por ningún tribunal”, sostuvo.

La Ley Orgánica de Régimen Municipal reza que para decretar la vacante absoluta, el alcalde debe haber muerto, renunciado o que haya una sentencia firme luego de su arresto, lo cual no ha sucedido.

Ramírez Colina arriba a 139 días privado de libertad. De manera extraoficial se conoce que no ha tenido contacto con sus familiares y está detenido en la ciudad de Caracas.