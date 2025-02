El secreto detrás del éxito de Mabel Yeah: Disciplina, autenticidad y pasión

Posteado en: Entretenimiento

El camino hacia el éxito en la industria musical no es fácil. No basta con tener talento, hay que enfrentarse a críticas, rechazos, competencia feroz y la constante evolución del mercado. Para Mabel Yeah, cantante e influencer venezolana, cada obstáculo ha sido una oportunidad para crecer, aprender y consolidarse como una de las artistas emergentes más prometedoras de la música latina.

Desde que comenzó su carrera a los 15 años, Mabel ha tenido que superar barreras que van desde la falta de oportunidades hasta los desafíos de ser una artista independiente en un mundo dominado por grandes disqueras. Sin embargo, en lugar de rendirse, ha utilizado cada tropiezo como un impulso para seguir adelante. “Si algo me ha enseñado este camino es que la disciplina y la constancia son más importantes que el talento. Puedes ser increíblemente talentoso, pero si no tienes la mentalidad correcta, te quedas atrás”, afirma.

Uno de los primeros obstáculos en su carrera fue definir su estilo musical. En una industria donde muchos artistas emergentes son presionados para encajar en un género específico, Mabel se encontró con el reto de no querer limitarse a una sola etiqueta. “Al principio, mucha gente me decía que debía elegir entre el pop, el urbano o los ritmos tropicales, pero yo sentía que podía hacer algo que mezclara todo lo que me gustaba”, comenta.

Después de varios intentos y exploraciones, Mabel encontró su identidad musical en la fusión de estos géneros, lo que le permitió destacarse por su versatilidad y originalidad. Hoy en día, sus canciones llevan su sello personal, con influencias de artistas como Karol G, Olga Tañón, Beyoncé y Selena Quintanilla, pero con una esencia única.

El mercado musical es más competitivo que nunca. Con miles de nuevos artistas surgiendo cada año y plataformas como Spotify, YouTube y TikTok llenas de contenido, destacar es un reto gigantesco. Mabel tuvo que enfrentarse a esta realidad desde el inicio de su carrera y, en lugar de ver la saturación como un problema, decidió convertirla en una ventaja.

“Entendí que no solo debía enfocarme en la música, sino en crear una marca personal. No se trata solo de lanzar canciones, sino de construir una conexión con la gente”, explica. Gracias a su carisma y autenticidad en redes sociales, ha logrado captar la atención de una audiencia fiel que sigue su evolución y la apoya en cada lanzamiento.

Hoy, su presencia digital no solo es un complemento de su música, sino una parte esencial de su crecimiento como artista. “Las redes me han permitido llegar a personas en otros países sin necesidad de tener un gran equipo detrás. Me han dado la oportunidad de hacer que mi música traspase fronteras”, afirma.

Ser una figura pública significa estar expuesta a la opinión de los demás, y no siempre son comentarios positivos. Mabel ha enfrentado críticas sobre su imagen, su estilo musical e incluso su decisión de ser artista en un mundo donde la industria sigue siendo difícil para las mujeres.

“Al principio me afectaban mucho los comentarios negativos. Me cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si debía cambiar para gustarle a más gente. Pero con el tiempo aprendí que no puedes complacer a todos y que lo importante es sentirte bien con lo que haces”, dice con seguridad.

En lugar de dejarse derrumbar por las críticas, ha usado esos comentarios como motivación para seguir creciendo. “Si la gente habla de ti, significa que estás haciendo algo bien. Prefiero que hablen a que me ignoren”, añade con una sonrisa.

Uno de los sueños más grandes de Mabel Yeah es llevar su música a nivel internacional. Aunque ha logrado consolidar una base sólida de seguidores en Venezuela, sabe que el siguiente paso es conquistar mercados como Colombia, México, República Dominicana y Chile.

Para lograrlo, ha trabajado en la internacionalización de su contenido, colaboraciones con otros artistas y estrategias para ampliar su alcance en plataformas digitales. Sin embargo, el proceso no ha sido fácil. “No es solo querer cantar en otros países, es entender sus culturas, sus gustos musicales y cómo conectar con esas audiencias de manera auténtica”, explica.

A pesar de los desafíos, su determinación la mantiene firme en su objetivo. “No tengo prisa, sé que es un proceso, pero estoy lista para dar el siguiente paso y llevar mi música a donde nunca imaginé”, afirma con emoción.

Quizás el reto más grande de su carrera ha sido mantenerse fiel a su esencia en una industria que muchas veces intenta moldear a los artistas según tendencias y demandas comerciales. Mabel se ha enfrentado a propuestas para cambiar su estilo, modificar su imagen o seguir estrategias que no se alinean con su visión personal.

“Me han dicho que debería vestirme de cierta manera, que debería cantar sobre ciertos temas para tener más éxito, pero al final del día, si no te sientes cómoda con lo que haces, ¿de qué sirve?”, reflexiona. Para ella, el éxito no se trata solo de números, sino de construir una carrera con la que se sienta orgullosa.

Con talento, disciplina y una actitud inquebrantable, Mabel Yeah sigue demostrando que en la música, como en la vida, los desafíos no son obstáculos, sino escalones hacia el éxito.

