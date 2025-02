David Morán Bohórquez: ¿Cuánto son y cuánto valen las reservas petroleras de Venezuela?

Posteado en: Opinión

Las estimaciones de las reservas petroleras de Venezuela han sido objeto de controversia debido a las discrepancias entre las cifras oficiales reportadas por el gobierno venezolano, las evaluaciones independientes de consultoras como Rystad Energy y los criterios de aceptación de organismos internacionales como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Mientras que las autoridades venezolanas afirman poseer las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, con cifras que superan los 300.000 millones de barriles, Rystad Energy, en su informe de 2019, estimó que las reservas recuperables de Venezuela alcanzan aproximadamente 68.000 millones de barriles, lo que posicionaría al país en un lugar inferior en el ranking global de reservas.

Estas diferencias se deben, en parte, a las metodologías empleadas para clasificar y certificar las reservas, así como a consideraciones sobre la viabilidad económica y técnica de extraer crudos extrapesados, predominantes en la Faja Petrolífera del Orinoco.

La SEC, por su parte, aplica criterios estrictos para reconocer reservas probadas, lo que podría limitar el volumen de reservas venezolanas aceptadas bajo sus estándares. Esta disparidad en las cifras ha generado debates sobre la real magnitud y explotabilidad de los recursos petroleros venezolanos.

Del subsuelo a los titulares: Cómo Venezuela cuantificó su oro negro

El Proyecto Socialista Orinoco Magna Reserva, iniciado en 2005 bajo el gobierno de Hugo Chávez, tuvo como objetivo principal cuantificar y certificar las reservas de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), una vasta región en el este de Venezuela conocida por contener enormes depósitos de crudo extrapesado. Según PDVSA, este esfuerzo resultó en una estimación de 300.878 millones de barriles de reservas probadas, una cifra que, de ser exacta, posicionaría a Venezuela como el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, superando incluso a Arabia Saudita. Esta cifra se basa en la combinación de reservas convencionales y las enormes cantidades de crudo extrapesado de la FPO, que representan la mayor parte del total.

El proceso de certificación involucró a PDVSA junto con empresas extranjeras que evaluaron los volúmenes de petróleo original en sitio (OOIP, por sus siglas en inglés).

Las empresas involucradas en la certificación de las reservas petroleras de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el marco del Proyecto Socialista Orinoco Magna Reserva, incluyeron una combinación de compañías estatales y privadas de diversos países que colaboraron con PDVSA para cuantificar y certificar los volúmenes de petróleo. Este proyecto, iniciado en 2005, buscaba establecer a Venezuela como el país con las mayores reservas probadas del mundo, y para ello se contó con la participación de múltiples socios internacionales.

Ryder Scott (Canadá/EE.UU.): Esta firma internacional de consultoría en ingeniería de yacimientos petroleros desempeñó un papel clave en la certificación de reservas. Por ejemplo, realizó el estudio del Bloque Carabobo 3, certificando 28.650 millones de barriles de Petróleo Original en Sitio (POES), lo que contribuyó a las estimaciones globales del proyecto.

Petropars (Irán): La estatal iraní participó en la cuantificación de reservas en el Bloque Ayacucho 7, donde se estimaron 31.200 millones de barriles de POES, de los cuales al menos un 20% (unos 6.000 millones) se incorporarían como reservas probadas. Este trabajo se realizó bajo un memorando de entendimiento con PDVSA.

Repsol YPF (España): Repsol, una de las pocas grandes petroleras privadas involucradas, fue asignada a un bloque específico en la Faja para realizar estudios de cuantificación y certificación, como parte de los convenios establecidos en el marco del Proyecto Magna Reserva.

Petrobras (Brasil): La estatal brasileña colaboró en la certificación de reservas en los campos Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, aportando su experiencia en exploración y producción de crudos pesados.

CNPC – China National Petroleum Corporation (China): La gigante china participó en el proceso de certificación y cuantificación, fortaleciendo los lazos energéticos entre Venezuela y China. Su involucramiento también se extendió a proyectos de desarrollo posteriores.

ONGC – Oil and Natural Gas Corporation (India): La estatal india fue otra de las empresas que trabajó en la certificación de reservas, contribuyendo a los estudios técnicos en varios bloques de la Faja.

Lukoil (Rusia): Esta compañía rusa, una de las mayores petroleras privadas del mundo, participó en la evaluación de las reservas como parte de los acuerdos comerciales firmados tras las giras internacionales de Hugo Chávez.

Gazprom (Rusia): La estatal rusa, conocida principalmente por el gas, también se sumó al esfuerzo de certificación de hidrocarburos en la Faja, ampliando su colaboración con PDVSA.

Belorusneft (Bielorrusia): La empresa estatal bielorrusa formó parte del grupo de compañías que apoyaron la cuantificación y certificación, reflejando los acuerdos bilaterales con Venezuela.

ANCAP (Uruguay) y ENARSA (Argentina): Estas estatales de países latinoamericanos participaron en el proyecto, alineándose con la visión de integración energética regional promovida por el gobierno venezolano.

Otras empresas: Además, se menciona la participación de hasta 28 empresas provenientes de 21 países en total, según declaraciones de PDVSA. Aunque no todas están identificadas con detalle en los registros públicos, el proyecto incluyó a otras petroleras estatales y equipos técnicos de naciones como Vietnam, Argelia y Ecuador, entre otros, que se sumaron al esfuerzo colectivo.

El Proyecto Orinoco Magna Reserva dividió la Faja en 27 bloques de aproximadamente 500 km² cada uno, y las empresas mencionadas trabajaron junto a PDVSA y su filial, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo.

Este esfuerzo multinacional culminó en la certificación de 235.000 millones de barriles de crudo extrapesado en la Faja, que, sumados a las reservas existentes, elevaron la cifra total de Venezuela a más de 300.878 millones de barriles probados para 2010-2011, según los reportes oficiales.

Como mencioné anteriormente, diversas empresas internacionales (como Ryder Scott, Petropars, Repsol, Petrobras, CNPC, Lukoil, entre otras) realizaron estudios técnicos y certificaciones en bloques específicos de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Cada empresa evaluó el Petróleo Original en Sitio (POES) en los bloques asignados y estimó las reservas recuperables aplicando un factor de recobro (generalmente el 20%, según los lineamientos de PDVSA). Estas certificaciones individuales generaron volúmenes parciales que luego fueron consolidados.

PDVSA, a través de su filial Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y sus equipos internos de geólogos e ingenieros, recopiló las estimaciones de cada bloque de la Faja (27 bloques en total) y las integró en un cálculo global para la región. A este total de la FPO se le sumaron las reservas probadas ya existentes en otras áreas petrolíferas del país, como las de la cuenca del Lago de Maracaibo y otras zonas de crudo convencional (ligero y mediano)

Una vez recopiladas las cifras de las empresas certificadoras y combinadas con las reservas previas, PDVSA ajustó el total para reflejar las “reservas probadas” bajo su definición operativa. Este cálculo fue supervisado y aprobado por el gobierno venezolano, específicamente por el entonces ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien también fungía como presidente de PDVSA durante gran parte del proyecto (2004-2014). Ramírez fue una figura clave en la promoción de estas cifras y en su presentación oficial a organismos como la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que eventualmente aceptó el incremento en las reservas reportadas por Venezuela.

El total de 300.878 millones de barriles se alcanzó al combinar aproximadamente 235.000 millones de barriles certificados en la Faja del Orinoco (según los estudios de las empresas involucradas y los ajustes de PDVSA) y alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas preexistentes en otras regiones del país, que ya estaban registradas antes del Proyecto Magna Reserva.

Las cifras individuales de cada bloque (por ejemplo, 28.650 millones de barriles en Carabobo 3 por Ryder Scott o 31.200 millones en Ayacucho 7 por Petropars) fueron entregadas a PDVSA, que las sumó y extrapoló a los demás bloques usando modelos geológicos y factores de recobro estandarizados.

El número exacto de 300.878 millones de barriles sugiere un nivel de precisión que algunos críticos consideran artificial, ya que las estimaciones geológicas suelen tener márgenes de incertidumbre más amplios. Esto refuerza la idea de que PDVSA pudo haber redondeado o ajustado las cifras para alcanzar un total simbólico que superara las reservas de Arabia Saudita (alrededor de 266.000 millones de barriles en ese momento).

El gobierno de Hugo Chávez tuvo un interés directo en este proceso, ya que el Proyecto Magna Reserva era una pieza central de su narrativa política y económica. La agregación final y su promoción como un logro nacional fueron impulsadas desde el Ejecutivo, con PDVSA actuando como el brazo técnico y operativo. Chávez anunció en varias ocasiones que Venezuela había “superado” a otros gigantes petroleros, y las cifras fueron oficializadas en reportes anuales de PDVSA y en presentaciones internacionales.

Construyendo el récord petrolero de Venezuela

La evolución histórica de las reservas petroleras de Venezuela desde 1960 hasta la actualidad (febrero de 2025) refleja una trayectoria marcada por avances técnicos, políticas gubernamentales, contexto geopolítico y desafíos económicos.

Desde un inicio basado en yacimientos convencionales hasta la certificación masiva de crudo extrapesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), las reservas han crecido exponencialmente en términos de estimaciones oficiales, aunque su desarrollo práctico ha enfrentado altibajos.

Veamos a continuación, el detalle de esta evolución en etapas clave, basada en datos históricos y tendencias conocidas:

1960-1975: Auge de la producción y primeras estimaciones modernas

En 1960, Venezuela era uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, con una producción que alcanzó un pico de 3,73 millones de barriles diarios (b/d) en 1970. Ese año, como cofundadora de la OPEP, consolidó su influencia global. La industria estaba dominada por empresas extranjeras (Shell, Exxon, Chevron) bajo un sistema de concesiones.

Las reservas probadas se estimaban en alrededor de 18.000 millones de barriles en 1960, según reportes de la época y datos retrospectivos de PDVSA y la OPEP. Estas cifras se basaban en yacimientos convencionales de crudo ligero y mediano, principalmente en el Lago de Maracaibo y el oriente del país (cuencas de Maracaibo y Oriental).

Durante esta década, las reservas crecieron modestamente debido a nuevas exploraciones y mejoras en las técnicas de recuperación. Hacia 1975, las reservas probadas alcanzaron los 20.000-25.000 millones de barriles, aún sin considerar el potencial de la FPO, que era conocida pero no explotada a gran escala por su complejidad técnica y económica.

La estatización de la industria petrolera en 1976, con la creación de PDVSA, marcó el fin de las concesiones extranjeras y el inicio de un control estatal total.

1976-1990: Estatización y expansión inicial

Tras la estatización, PDVSA asumió la gestión de los activos petroleros. La producción se mantuvo alta (alrededor de 2,3-2,5 millones de b/d en los 1980s), impulsada por una industria eficiente y bien financiada.

Las reservas probadas crecieron gracias a la exploración sistemática y la incorporación de nuevas áreas. En 1980, se reportaban 29.000 millones de barriles, y hacia 1990, esta cifra había aumentado a unos 60.000 millones de barriles, según la OPEP y PDVSA.

Este incremento se debió a mejoras en la tecnología de extracción y evaluación de yacimientos convencionales. Y los primeros estudios preliminares sobre la FPO, que comenzaron a vislumbrar su potencial como un recurso masivo de crudo extrapesado, aunque su explotación seguía siendo limitada por los costos y la necesidad de diluyentes o procesos de mejora (upgrading).

1991-2004: Apertura petrolera y reconocimiento de la Faja

Durante la “Apertura Petrolera” (1990s), el gobierno permitió asociaciones estratégicas con empresas extranjeras para desarrollar la FPO. Proyectos como Petrozuata, Cerro Negro, Sincor y Hamaca marcaron el inicio de la explotación comercial del crudo extrapesado, que requería tecnología avanzada y grandes inversiones.

Las reservas probadas comenzaron a reflejar el potencial de la FPO. En 1991, se estimaban en 66.000 millones de barriles, pero para 2004, esta cifra había subido a 80.000 millones de barriles, según la OPEP. Este aumento incluyó una porción inicial de crudo extrapesado certificado como recuperable.

La tecnología para procesar crudo extrapesado (8-10° API) permitió incorporar reservas antes consideradas no económicas. PDVSA y sus socios extranjeros estimaron factores de recobro del 5-10% en la FPO, lo que elevó las cifras oficiales.

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un giro hacia una política más nacionalista, pero los avances técnicos de la Apertura ya habían ampliado la base de reservas.

2005-2013: Proyecto Magna Reserva y récord mundial

Bajo el gobierno de Chávez, se lanzó el Proyecto Socialista Orinoco Magna Reserva en 2005 para cuantificar y certificar las reservas de la FPO. Este esfuerzo involucró a PDVSA y empresas de países aliados (China, Rusia, Irán, Brasil, etc.), como mencioné antes.

Reservas: Las reservas probadas dieron un salto espectacular:

En 2005: 80.000 millones de barriles .

En 2007: 100.000 millones de barriles .

En 2010: 211.000 millones de barriles .

En 2011: 296.500 millones de barriles .

En 2013: 300.878 millones de barriles, cifra oficial consolidada y aceptada por la OPEP.

El aumento se atribuye a la certificación de 235.000 millones de barriles en la FPO (con un factor de recobro del 20%), sumados a las reservas convencionales existentes (~65.000 millones).

La meta era superar a Arabia Saudita (~266.000 millones) y posicionar a Venezuela como líder mundial en reservas probadas.

Aunque las cifras fueron cuestionadas por su optimismo y falta de auditorías independientes, este período marcó el pico de las estimaciones oficiales.

Nota: Las cifras son aproximadas porque varían ligeramente según la fuente y el año exacto dentro de cada periodo. He usado valores representativos para simplificar el resumen. Desde 2013, las reservas oficiales no han cambiado según PDVSA y la OPEP, pero la falta de nuevas certificaciones y el deterioro operativo han llevado a estimaciones alternativas más bajas por parte de analistas externos.

2014-2025: Declive operativo y estancamiento

Desde 2014, Venezuela ha enfrentado una crisis económica, sanciones internacionales (especialmente desde 2017 por EE.UU.), y un colapso de PDVSA debido a mala gestión, corrupción y falta de inversión. La producción cayó drásticamente de 2,9 millones de b/d en 2013 a menos de 800.000 b/d en 2024, según estimaciones de la OPEP y la EIA.

Las reservas probadas se han mantenido oficialmente en 300.878 millones de barriles desde 2013, sin revisiones significativas. Sin embargo:

No se han realizado nuevas certificaciones ni exploraciones relevantes debido a la crisis.

Algunos analistas cuestionan si este volumen sigue siendo “probado” bajo estándares internacionales de la Society of Petroleum Engineers(SPE), dado que la viabilidad económica y técnica ha disminuido.

La falta de mantenimiento en pozos y refinerías ha reducido la capacidad de extraer y procesar crudo, especialmente el extrapesado.

Estudios independientes (como los del USGS) sugieren que el potencial de la FPO sigue siendo enorme, pero las condiciones actuales limitan su desarrollo.

En 2025, las reservas permanecen como un activo teórico masivo, pero su explotación está lejos de los niveles proyectados en la década anterior.

Barriles en disputa: La brecha entre las estimaciones conservadoras de Rystad y el optimismo oficial de Pdvsa

Rystad Energy, una consultora energética independiente de Noruega, utiliza un enfoque estandarizado para calcular las reservas petroleras de los países, aplicando consistentemente las definiciones y directrices establecidas por la Society of Petroleum Engineers (SPE). Este método permite una comparación uniforme de las reservas y recursos a nivel mundial, abarcando tanto países de la OPEP como no OPEP, y considerando recursos convencionales y no convencionales.

En sus evaluaciones, Rystad Energy clasifica los recursos petroleros en diferentes categorías:

Reservas probadas (1P) : Petróleo que se espera producir de campos descubiertos y desarrollados, con una certeza del 90%.

Reservas probadas y probables (2P) : Incluyen las reservas 1P más reservas adicionales con una certeza del 50%.

Recursos contingentes (2C) : Petróleo descubierto pero que aún no ha sido aprobado para desarrollo, ya sea por razones económicas, técnicas o geológicas.

Recursos prospectivos: Estimaciones de petróleo aún no descubierto pero que se espera encontrar en futuras exploraciones.

Este enfoque detallado y estandarizado permite a Rystad Energy proporcionar evaluaciones coherentes y comparables de las reservas y recursos petroleros a nivel global.

En su más reciente actualización (abril 2024) Rystad calculó las reservas petroleras mundiales por países que totalizan (1P) 449 mil millones de barriles de petróleo

Las reservas petroleras son un valor dinámico que evoluciona con el tiempo, influenciado por diversos factores técnicos, económicos y geológicos. Según la metodología de la Society of Petroleum Engineers (SPE), las estimaciones de reservas se actualizan continuamente para reflejar cambios en el conocimiento del yacimiento, avances tecnológicos, fluctuaciones en los precios del petróleo y modificaciones en las condiciones económicas y regulatorias. Este enfoque garantiza que las evaluaciones sean precisas y representativas de la capacidad real de recuperación de hidrocarburos en un momento dado.

La SPE utiliza el Petroleum Resources Management System (PRMS) como marco estándar para la clasificación y evaluación de reservas y recursos. Este sistema reconoce que las reservas pueden aumentar o disminuir con el tiempo debido a factores como nuevos descubrimientos, desarrollo de proyectos, mejoras en técnicas de recuperación y cambios en la economía del mercado energético. Por lo tanto, las reservas no son valores estáticos; su estimación es un proceso dinámico que se adapta a las condiciones cambiantes de la industria y del entorno operativo.

El Petroleum Resources Management System (PRMS) es un sistema estandarizado diseñado para proporcionar definiciones consistentes y confiables en la clasificación y estimación de recursos de hidrocarburos. Fue desarrollado conjuntamente por la Society of Petroleum Engineers (SPE), el World Petroleum Council (WPC), la American Association of Petroleum Geologists (AAPG) y la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE), y se publicó por primera vez en 2007.

Desde su implementación inicial, el PRMS ha sido adoptado globalmente por organizaciones nacionales e internacionales, así como por entidades reguladoras y empresas petroleras, como un marco de referencia para la evaluación y gestión de recursos y reservas de petróleo y gas. El sistema ha experimentado actualizaciones para adaptarse a los avances tecnológicos y cambios en la industria, siendo la revisión más reciente aprobada en junio de 2018.

Los cambios en las reservas petroleras mundiales entre 2018 y 2024

Es así como bajo esta metodología de cuantificación, las reservas petroleras probadas mundiales (1P) pasaron de 388 mil millones de barriles en 2018 a 440 mil millones de barriles en 2024; mientras que las “PCX (probadas + probables + contingentes + prospectivas) pasaron de 2.210 mil millones de barriles cayendo a 1.536 mil millones de barriles en 2024.

Las reservas de Venezuela bajo la metodología PRMS

Bajo estos estándares, las reservas deben ser económicamente recuperables y técnicamente factibles bajo las condiciones actuales. Dado que una gran parte del petróleo venezolano es extrapesado y requiere procesos costosos de mejoramiento y dilución, algunas evaluaciones independientes sugieren que las reservas económicamente recuperables podrían ser inferiores a las cifras oficiales.

Las reservas de Venezuela pasaron de 98.000 millones de barriles en 2016 a 29.000 millones de barriles en 2024, con un incremento de 2.000 millones de barriles respecto a 2023

En 2024 las reservas probadas (1P) Rystad las calculó en 5.000 millones de barriles, ocupando el noveno lugar entre los 12 países de la Opep y el puesto 18 entre los 25 principales países evaluados. El resto de los países en el mundo con reservas petroleras sumaron entre todos 25.000 millones de barriles de reservas probadas (1P) en 2024

Transparencia en las reservas: Cómo las petroleras que cotizan en las bolsas de EE.UU. estiman y reportan sus activos de hidrocarburos

Las empresas petroleras que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos estiman y reportan sus reservas de hidrocarburos siguiendo las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Estas regulaciones, actualizadas en 2010, proporcionan un marco estandarizado para la clasificación y divulgación de reservas, con el objetivo de garantizar la transparencia y consistencia en la información financiera presentada a los inversionistas.

Esta información es crucial para los inversores, ya que las reservas probadas son un indicador clave del valor y el potencial futuro de estas empresas.

Para cumplir con estos requisitos, las compañías implementan metodologías estandarizadas de evaluación de reservas, como el Petroleum Resources Management System (PRMS), desarrollado por la Society of Petroleum Engineers (SPE).

Si bien las empresas pueden tener sus propios equipos internos de ingenieros y geólogos para estimar sus reservas, a menudo contratan a empresas externas especializadas para realizar auditorías y certificaciones independientes de estas estimaciones. Estas empresas externas aportan credibilidad y transparencia al proceso de valoración de reservas, lo que es fundamental para mantener la confianza de los inversores.

Algunas de las principales empresas que cuantifican las reservas petroleras para las empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. son:

Ryder Scott Company: Es una de las firmas de consultoría de ingeniería de petróleo y gas más grandes y respetadas del mundo. Tiene una amplia experiencia en la evaluación de reservas y recursos de hidrocarburos y ha trabajado con numerosas empresas de petróleo y gas en los Estados Unidos y en todo el mundo.

DeGolyer and MacNaughton: Es otra firma de consultoría líder en la industria del petróleo y el gas que se especializa en la evaluación de reservas y la ingeniería de yacimientos. Tiene una larga trayectoria y ha trabajado con muchas empresas importantes en los Estados Unidos.

Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI): Es una firma de consultoría independiente que se especializa en la certificación de reservas de petróleo y gas. Tiene una gran reputación en la industria y es conocida por su experiencia y objetividad.

Gaffney, Cline & Associates (GCA): Es una firma de consultoría internacional que ofrece una amplia gama de servicios a la industria del petróleo y el gas, incluyendo la evaluación de reservas, la ingeniería de yacimientos y el análisis económico.

Estas son solo algunas de las principales empresas que cuantifican las reservas petroleras para las empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. Es importante tener en cuenta que la elección de la empresa de consultoría dependerá de varios factores, como la complejidad del yacimiento, el tamaño de la empresa y sus requisitos específicos.

Además de estas empresas especializadas, algunas de las grandes firmas de contabilidad, como Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG y PricewaterhouseCoopers (PwC), también ofrecen servicios de auditoría y certificación de reservas de petróleo y gas.

Es fundamental que las empresas que cotizan en bolsa en los EE. UU. revelen información precisa y confiable sobre sus reservas de hidrocarburos. La participación de empresas externas especializadas en la cuantificación de reservas ayuda a garantizar la transparencia y la credibilidad de esta información, lo que a su vez fomenta la confianza de los inversores y el buen funcionamiento del mercado de valores.

Los impactos de un error en las estimaciones

Un error en las estimaciones de reservas probadas de una empresa petrolera que cotiza en bolsa tendría un impacto significativo y multifacético, tanto financiero como reputacional.

Algunos de los efectos más relevantes:

Impacto Financiero:

Disminución del valor de las acciones: Las reservas probadas son un activo fundamental para las empresas petroleras. Una reducción en estas reservas implica una disminución en el valor de la empresa, lo que se reflejará en una caída del precio de las acciones.

Pérdida de confianza de los inversores: Los inversores confían en la precisión de las estimaciones de reservas para tomar decisiones de inversión. Un error en estas estimaciones puede generar desconfianza y llevar a la venta masiva de acciones, exacerbando la caída del precio.

Dificultad para obtener financiamiento: Las empresas petroleras utilizan sus reservas como garantía para obtener préstamos y financiamiento para proyectos futuros. Una reducción en las reservas puede dificultar el acceso a capital y aumentar los costos de financiamiento.

Impacto en los resultados financieros: La disminución de las reservas puede llevar a una reducción en los ingresos y ganancias futuras de la empresa, lo que afectará negativamente sus resultados financieros y su capacidad para pagar dividendos.

Impacto Reputacional:

Daño a la credibilidad: Un error en las estimaciones de reservas puede dañar la credibilidad de la empresa y su equipo directivo, generando dudas sobre su capacidad para gestionar los activos de la empresa de manera responsable y transparente.

Pérdida de confianza de los stakeholders: Además de los inversores, otros stakeholders como clientes, proveedores y empleados pueden perder confianza en la empresa, lo que puede afectar negativamente sus relaciones comerciales y su capacidad para atraer y retener talento.

Investigaciones y sanciones: Dependiendo de la magnitud del error y las regulaciones aplicables, la empresa puede enfrentar investigaciones por parte de autoridades reguladoras y, en caso de encontrarse culpables, recibir sanciones financieras y legales.

Otros Impactos:

Litigios: Los accionistas y otros inversores pueden presentar demandas contra la empresa por proporcionar información falsa o engañosa sobre sus reservas, lo que puede generar costos legales y financieros adicionales.

Dificultad para fusiones y adquisiciones: Una empresa con una reputación dañada y reservas inciertas puede tener dificultades para participar en fusiones y adquisiciones, ya que otras empresas pueden dudar en asociarse con ella.

Es importante destacar que la magnitud del impacto dependerá de varios factores, como la magnitud del error en las estimaciones, la reacción del mercado y la capacidad de la empresa para comunicar y gestionar la situación de manera efectiva.

En resumen, un error en las estimaciones de reservas probadas puede tener consecuencias graves para una empresa petrolera que cotiza en bolsa, afectando tanto su valor financiero como su reputación y credibilidad en el mercado.

Descifrando el valor del oro negro: Cómo la valoración económica estima el futuro de las reservas de hidrocarburos

El objetivo principal de la valoración económica es determinar el valor presente de los flujos de caja futuros que se generarán por la producción y venta de los hidrocarburos. En otras palabras, se busca estimar cuánto valen las reservas hoy, considerando los ingresos que generarán en el futuro.

Para llevar a cabo esta valoración, se utilizan modelos financieros que incorporan una serie de variables y supuestos. Algunos de los elementos clave que se consideran en estos modelos son:

Estimación de la producción futura: Se proyecta la cantidad de hidrocarburos que se espera extraer de las reservas a lo largo del tiempo, considerando factores como la vida útil del yacimiento, la tasa de producción y la tecnología de extracción utilizada. Precios de los hidrocarburos: Se utilizan pronósticos de precios para el petróleo y el gas a lo largo del período de producción. Estos pronósticos pueden basarse en análisis de mercado, tendencias históricas y expectativas futuras. Costos de producción: Se estiman los costos asociados a la extracción, procesamiento, transporte y comercialización de los hidrocarburos. Estos costos pueden variar dependiendo de la ubicación del yacimiento, la tecnología utilizada y otros factores. Gastos de capital (CAPEX): Se incluyen los gastos de inversión necesarios para desarrollar el yacimiento y poner en marcha la producción, como la perforación de pozos, la construcción de infraestructuras y la adquisición de equipos. Impuestos y regalías: Se consideran los impuestos y regalías que la empresa debe pagar al gobierno por la producción y venta de los hidrocarburos. Tasa de descuento: Se utiliza una tasa de descuento para reflejar el valor del dinero en el tiempo. Esta tasa representa el rendimiento mínimo que un inversor espera obtener por su capital y refleja el riesgo asociado al proyecto.

Con esta información, se construye un flujo de caja proyectado que muestra los ingresos y egresos esperados a lo largo del tiempo. Luego, se aplica la tasa de descuento para traer todos los flujos de caja futuros al valor presente. La suma de estos valores presentes representa el valor económico de las reservas probadas.

Es importante destacar que la valoración económica de las reservas probadas es un proceso complejo y subjetivo. Los resultados pueden variar significativamente dependiendo de los supuestos utilizados y las variables consideradas. Por lo tanto, es fundamental que las empresas petroleras y gasíferas realicen análisis rigurosos y utilicen metodologías transparentes para garantizar la precisión y confiabilidad de sus valoraciones.

Además de los factores mencionados anteriormente, otros elementos que pueden influir en la valoración económica de las reservas probadas incluyen:

Riesgo geológico: La incertidumbre sobre la cantidad de hidrocarburos recuperables y las características del yacimiento puede afectar la rentabilidad del proyecto.

Riesgo de mercado: La volatilidad de los precios del petróleo y el gas puede tener un impacto significativo en los ingresos futuros y, por lo tanto, en el valor de las reservas.

Riesgo operativo: Problemas técnicos, fallas en los equipos o interrupciones en la producción pueden afectar los costos y la cantidad de hidrocarburos que se pueden extraer.

Riesgo político y regulatorio: Cambios en las leyes, regulaciones o políticas gubernamentales pueden afectar la rentabilidad de las reservas y su valor.

La valoración económica de las reservas probadas es un proceso fundamental para las empresas petroleras y gasíferas, ya que les permite tomar decisiones informadas sobre la inversión, el desarrollo y la gestión de sus activos

David Morán Bohórquez es Ingeniero Industrial UCAB CIV N° 45.191. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela